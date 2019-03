Kinkel gehörte über viele Jahre hinweg zu den engsten Mitarbeitern des früheren Aussenministers Hans-Dietrich Genscher (1927 bis 2016). Nach dessen Abschied aus dem Auswärtigen Amt übernahm er 1992 für sechs Jahre selbst das Ministerium. Kinkel war auch Vizekanzler der damaligen christlich-liberalen Koalition.

Der gebürtige Schwabe begann seine berufliche Karriere nach einem Jura-Studium als Beamter im Innenministerium. 1979 war er der erste Zivilist an der Spitze des Bundesnachrichtendienstes (BND). Nach dem Machtwechsel zu «Schwarz-Gelb» 1982 kehrte er als Staatssekretär im Justizministerium in die damalige deutsche Hauptstadt Bonn zurück. In dieser Funktion war er nach dem Fall der Mauer auch an der Ausarbeitung des deutsch-deutschen Einigungsvertrags beteiligt.

Die schwäbisch-rabauzige Art

Die Endlos-Sätze der bundesdeutschen Politik waren seine Sache nicht. Genauso wenig wie das Einerseits-Andererseits oder das Hätte-Wäre-Wenn. Kinkel gehörte zu den Leuten, die deutlich werden konnten, wenn sie etwas zu sagen hatten. Von allen Aussenministern, die Deutschland bislang hatte, war er vielleicht der am wenigsten diplomatische.

Bevor er Minister wurde, gehörte Kinkel bereits lange Zeit zu den Spitzenbeamten der Republik. Den Regierungsapparat kannte er wie kaum jemand sonst. Trotzdem legte er grossen Wert darauf, kein typischer Berufspolitiker zu sein. Auf Kritik an seinem Stil entgegnete er: «Ich habe nie verborgen, dass ich eine offene und manchmal auch schwäbisch-rabauzige Art habe.»

Eigentlich wollte Kinkel – geboren 1936 in Metzingen, in der schwäbischen Provinz – Arzt werden. Genau wie der Vater. Nach den ersten beiden Semestern an der Universität wechselte er aber zur Juristerei. 1964 machte er seinen Doktor, ging zum Staat, ins «Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz», einer Unterbehörde des Innenministeriums. 1970 wurde er vom seinerzeitigen Ressortchef Hans-Dietrich Genscher (FDP) entdeckt.