EVP-Spitze will Orban-Partei vorerst suspendieren

Die CSU war Orbans letzter christdemokratischer Freund

Kloster Banz, Kloster Seeon, Wildbad Kreuth: Ein halbes Dutzend Mal haben Chefs der bayerischen CSU in den letzten Jahren Ungarns Regierungschef Viktor Orban hofiert. Eine besondere Provokation war die Einladung im September 2015, als Zehntausende Flüchtlinge aus Ungarn und Österreich nach Bayern drängten. Horst Seehofer verbrüderte sich demonstrativ mit Zäunebauer Orban, um gegen die Politik von CDU-Chefin Angela Merkel zu rebellieren.

Schon damals war der Ungare der erbittertste Kritiker der deutschen Kanzlerin. Die Freundschaft zwischen Orban und CSU reicht aber viel weiter zurück, bis in die 90- er Jahre. Damals stieg Orban zum Oppositionsführer auf, 1998 wurde er erstmals Premier. Der damalige CSU-Chef Edmund Stoiber ist bis heute ein enger persönlicher Freund Orbans und lud diesen vor einigen Jahren auch zu seinem 70. Geburtstag ein. Orban wiederum baute seine Fidesz ein Stück weit nach dem Vorbild der CSU von einer liberalen zu einer christlich-nationalkonservativen Volkspartei um.

Viele in der CSU halten Orban wegen seines anti-kommunistischen Eifers bis heute für einen «Helden». Besondere Anerkennung verdiente er sich aus bayerischer Sicht auch dadurch, dass er den Gottesbezug und die christliche Tradition in der Verfassung verankerte. Auch mit dem langjährigen CDU-Kanzler Helmut Kohl verband Orban eine enge persönliche Freundschaft. Trotz seiner zunehmend illiberalen Politik stützte Seehofer Orban in den letzten Jahren immer noch nach Kräften, selbst als liberalere Kräfte in den Unionsparteien längst auf Distanz gingen. Auch weil Seehofer seine Rivalin Merkel nicht ständig frontal attackieren konnte, legte er Orban als Anti-Merkel-Symbol den roten Teppich aus.

Seit die um eine Generation jüngeren Markus Söder und Manfred Weber der Partei vorstehen und Merkel die Leitung der CDU abgegeben hat, ist auch das Verhältnis der CSU zu Orban realistischer und kritischer geworden.

Dominique Eigenmann, Berlin