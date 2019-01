Vor der entscheidenden Brexit-Abstimmung in London werben einem Medienbericht zufolge mehr als hundert EU-Abgeordnete in einem offenen Brief an die Briten für einen Verzicht auf den EU-Austritt des Landes. «Wir bitten darum, im Interesse der nächsten Generation den Austritt zu überdenken», zitieren die Zeitungen der Funke Mediengruppe aus einem Entwurf des Schreibens, das demnach Anfang der Woche in Grossbritannien veröffentlicht werden soll.