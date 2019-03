EU stimmt Brexit-Aufschub zu – mit zwei Optionen

EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte auf Twitter, die 27 EU-Staaten ausser Grossbritannien hätten sich «einstimmig auf ihre Antwort» zu den Anträgen der britischen Seite geeinigt. Er werde nun Premierministerin Theresa May treffen. Weitere Angaben machte Tusk zunächst nicht.

EU27 responds to UK requests in a positive spirit and:???? agrees to Art. 50 extension until 22 May if Withdrawal Agreement approved next week???? if not agreed next week then extension until 12 April???? approves ‘Strasbourg Agreement’???? continues no-deal preparations

