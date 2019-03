Wo ich herkomme, heisst das Gefühl, das mich mit dem Land verbindet: «dahuame». Das ist Südtiroler Dialekt und bedeutet «zu Hause».

Südtirol war für mich immer dieser Tischtennisschläger, an dem ein Pingpong-Ball mit einem Stück Schnur festgebunden ist. Wie der Pingpong-Ball nie vom Schläger loskommt, kam ich nie los von dem Land, in dem ich geboren und aufgewachsen bin. Hier habe ich meine ersten Schritte gemacht, bin das erste Mal vom Rad gefallen, habe meinen ersten Freund geküsst, den ersten Liebeskummer überstanden. Ich habe nie darüber nachgedacht, meinen Lebensmittelpunkt langfristig in ein anderes Land zu verlagern. Bis jetzt. Für einen neuen Job ziehe ich weg. Vielleicht für immer.