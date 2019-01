Am Montagabend hat ein Mann im zentralen Bahnhof in Manchester drei Personen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Polizei nahm am Montagabend einen Mann wegen des Verdachts auf versuchten Mord fest. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend, während zahlreiche Feierlustige in Manchester dem neuen Jahr entgegen fieberten. Die Polizei erhielt nach eigenen Angaben einen Notruf kurz vor 21 Uhr (Ortszeit, 22 Uhr MEZ).