Drei Tote bei Terror-Attacke in London

Die Attacke hatte sich um kurz nach 14 Uhr (Ortszeit, 15 Uhr MESZ) ereignet. Die Londoner Polizei sei wegen eines Messerangreifers zur London Bridge gerufen worden, teilte die Metropolitan Police mit. Die Brücke wurde von den Behörden gesperrt. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie zahlreiche Menschen das Gebiet fluchtartig verliessen.

Mehrere Nutzer teilten auf Twitter Handy-Videos das Geschehen. So lässt sich aus mehreren Perspektiven der Moment des Zugriffs durch bewaffnete Polizisten rekonstruieren. So ist zunächst eine Traube von Menschen zu sehen, die offenbar einen Mann am Boden fixiert hat. Im Hintergrund ist zu hören, wie der Macher des Videos sagt: «Er hat ein Messer».

Bilder: Anschlag und Schüsse im Herzen von London