Matteo Salvinis Zynismus im Umgang mit Flüchtlingen ist zunehmend unerträglich. Am Tag nach dem jüngsten Unglück mit wahrscheinlich 117 Opfern vor Libyens Küsten griff der rechtspopulistische italienische Innenminister erneut die Hilfsorganisationen an. Als wären allein sie das Problem, als wirke ihre Präsenz wie ein Pull-Faktor: wie ein Magnet für die Schlepper. Die These war schon immer umstritten. Mindestens so stark ist der Push-Faktor, der die Migranten auf die gefährliche Route über das zentrale Mittelmeer drängt: Die Auffanglager in Libyen sind die Hölle.