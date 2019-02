Selensky ist kein Politiker – genau dies ist sein Trumpf für viele Ukrainer, die von etablierten Politikern desillusioniert sind. Präsident Petro Poroschenko, der in den fünf Jahren seiner Präsidentschaft kaum etwas gegen Vetternwirtschaft und Korruption getan hat, kommt unter 28 registrierten Präsidentschaftskandidaten in Umfragen nur auf 10 bis 15 Prozent. Ex-Ministerpräsidentin Julija Timoschenko liegt bei 15 bis 20 Prozent, gleichauf mit Selensky. Eine am 31. Januar veröffentlichte Rangliste der Gruppe Rating sieht Selensky gar auf Platz 1, vor Timoschenko. Bei der Wahl am 31. März muss ein Kandidat mindestens die Hälfte aller Stimmen erringen, andernfalls treten die beiden Erstplatzierten am 21. April zur Stichwahl an.

«Poroschenko oder Putin!»

Lange hoffte Poroschenko trotz mässiger Umfragewerte auf einen Sieg in Runde zwei. Poroschenko verkauft sich den Ukrainern als Oberbefehlshaber im Kampf gegen Russland und als Schutzherr der orthodoxen Kirche: Schliesslich gelang es Poroschenko, den Patriarchen der ortho­doxen Kirche in Istanbul dazu zu bewegen, der jahrhundertelang Moskau zugeordneten Kirche Anfang Januar die Eigenständigkeit zu genehmigen. Mit dem neuen Oberhaupt der nun Ukrainischen Orthodoxen Kirche und dem Tomos, dem Dekret über die Eigenständigkeit, tourte Poroschenko durchs Land. Wohin er nicht kam, dort präsentierte er sich auf riesigen Werbeplakaten als Quasi-Kirchenvater. Als der Präsident Ende Januar unter dem Slogan «Poroschenko oder Putin!» seine neuerliche Kandidatur bekannt gab, wurde seine Rede von etlichen Fernsehsendern ukrainischer Oligarchen übertragen, ­Ministerpräsident, Parlamentspräsident und andere Offizielle verkündeten ihre Unterstützung.

Präsident Petro Poroschenko will wiedergewählt werden. Foto: Reuters

Seine bisherige Hauptwidersacherin Timoschenko hatte sich eine Woche zuvor im Kiewer Sportpalast vor 5000 aus dem ganzen Land per Bus herangekarrten Anhängern ihrer Partei Vaterland zur Kandidatin küren lassen. Die ehemalige Ministerpräsidentin soll sich bereits mit mehreren ukrainischen Oligarchen und mit Innenminister ­Arsen Awakow, mutmasslich der zweitmächtigste Politiker der Ukraine, über deren Unterstützung geeinigt haben. Während Poroschenko über den Verwaltungsapparat gebietet, steht Timoschenko eine landesweit exzellent organisierte Partei zur Seite.

Polen einholen

Timoschenko setzt auf populistische Wahlversprechen: Unter ihr als Präsidentin werde die Ukraine innerhalb von nur fünf Jahren den Nachbarn Polen einholen; dafür müssten sich allerdings die Löhne mehr als verdreifachen. ­Timoschenko verspricht auch eine radikale Senkung des Gaspreises für private Haushalte; laut Ökonomen eine völlig unrealistische Ankündigung.

Ein Viertel der Wähler ist noch unentschieden. Und sowohl ­Timoschenko wie Poroschenko kämpfen mit einem Handicap: Die Zahl ihrer entschiedenen Gegner übersteigt die ihrer Anhänger deutlich. Laut den Wahlforschern der Active Group erklärte ein Viertel der Befragten, sie wollten auf keinen Fall für Timoschenko stimmen. Für Poroschenko lag die Ablehnungsrate sogar bei 30 Prozent. Und selbst im Fall von Newcomer Selensky erklärten 13 Prozent, sie würden auf keinen Fall für ihn stimmen.