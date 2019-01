Am 29. März soll Grossbritannien die EU verlassen. Wie wird Europa am Tag danach aussehen?

Es wird der letzte Walzer.

So schlimm?

Es sieht ganz danach aus. Wie sollen wir denn in den verbleibenden acht Wochen erreichen, was wir in den vergangenen zwei Jahren nicht geschafft haben? Und selbst wenn EU-Kommission und britische Regierung nun einen neuen Vertrag aushandeln, müssten dem ja noch 27 Parlamente der EU-Mitgliedsstaaten zustimmen. Ich schätze also, dass es beim 29. März bleiben wird. Und es deutet alles auf einen harten Brexit hin.