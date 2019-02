Man werde zunächst die Verbündeten in Asien überzeugen, dann seien die Europäer an der Reihe. Man sehe die Bedrohung durch den Iran ja ganz ähnlich, nur bei der Wahl der Mittel gebe es halt verschiedene Ansichten.

Nun schien Aussenminister Mike Pompeo der Zeitpunkt offenbar gekommen. Während einer Reise durch neun arabische Staaten im Januar kündigte seinMinisterium an, die USA würden zusammen mit Polen ein Aussenministertreffen in Warschau ausrichten. Pompeo war da gerade in den Golfstaaten und sagte freimütig, dass der Iran zentrales Thema der Konferenz sein werde.

Zukunft des Friedens

Offiziell hiess es, man wolle mit mehr als 70 überwiegend westlichen und arabischen Staaten beraten, wie sich eine «Zukunft des Friedens und der Sicherheit» im Nahen Osten befördern lasse. Die USA hätten da ja so ihre Erfahrungen, ätzte ein Diplomat aus einem europäischen Land mit Blick auf die mit Lügen gerechtfertigte Irak-Invasion 2003.

In wichtigen europäischen Hauptstädten nahm man das Treffen als Versuch wahr, die Europäer zu spalten und die ­Willigen unter ihnen für den US-Kurs zu gewinnen – man fühlt sich an Donald Rumsfelds «Koalition der Willigen» gemahnt sowie an sein Diktum vom alten und neuen Europa.

Mit Argwohn beobachtet man auch, wie Pompeo rechtspopulistische Regierungen wie die in Ungarn oder Polen umgarnt. Die Anwesenheit von Vizepräsident Mike Pence und Trumps Nahost-Berater und Schwiegersohn Jared Kushner sollte den Druck offenkundig noch steigern, die politische Bedeutung unterstreichen, die Washington der Veranstaltung beimisst.