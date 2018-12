Die Wellenreiterin des Zeitgeists

Die Liste der ehernen Überzeugungen ist lang, die der konservative Flügel der Christlich-Demokratischen Union um keinen Preis antasten wollte – und die Angela Merkel in den letzten Jahren dann doch früher oder später aufgegeben hat: So wurde der Mindestlohn Wirklichkeit, die Rente mit 63, die Homo-Ehe, die Abschaffung der Wehrpflicht, die Kleinkinderbetreuung in Kitas, der Ausstieg aus der Atomkraft, die EU als Transferunion, die Massenflucht nach Deutschland.