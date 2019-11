Die Sorge um die deutsche Einheit dominiert

Projektionen auf das Humboldt-Forum. Foto: Keystone

Zu den offiziellen Gedenk­feierlichkeiten am Morgen haben Präsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht die Sieger von 1945 eingeladen – die USA, Grossbritannien, Frankreich und Russland –, sondern die östlichen Nachbarn: Sie trugen damals entscheidend dazu bei, dass der Eiserne Vorhang 1989 immer löchriger wurde. Polen, Tschechien, Ungarn und die Slowakei werden von den Staatspräsidenten Andrzej Duda, Milos Zeman, Janos Ader undZuzana Caputova vertreten.

Über 200 Veranstaltungen

Berlin feierte den Mauerfall ­diese Woche bereits mit einem grossen Festival mit mehr als 200 Veranstaltungen. Besonderen Eindruck machte der 150 Meter lange «Teppich der Träume» von Patrick Shearn vor dem Brandenburger Tor. Der kalifornische Künstler verwob in sechsmonatiger Arbeit 30'000 Zettel, auf die Menschen zuvor ihre Wünsche geschrieben hatten, zu einem bunten Zettelmeer, das über der Strasse zur Siegessäule im Wind weht.

Im Westen werden Zweifel laut, ob man in der Wendezeit und danach wirklich alles ­richtig gemacht hat.

Spektakulär waren auch die riesigen Videoprojektionen, die sieben wichtige Orte der Ereignisse von 1989 in Bilder der damaligen Zeit tauchten und sie damit in «sprechende Fassaden» verwandelten. Am Alexanderplatz lebte so die legendäre Demonstration vom 4. November 1989 wieder auf, und auf der Fassade des Stadtschlosses wurde der 2006 abgerissene «Palast» der DDR nochmals sichtbar – wenigstens für eine Woche.

Eine Lichtinstallation zeigt den ehemaligen Mauerverlauf. Foto: AP

Eine eigens entwickelte App ermöglichte es Berlin-Besuchern zudem, sich auf ihrem Handyvirtuell im Dekor der damaligen Mauer wiederzufinden – wahlweise 1961, unmittelbar vor dem Bau der Mauer, 1971 oder 1981. Die amerikanische Punk-Literatin Patti Smith trat in der Gethsemanekirche im Prenzlauer Berg auf, die für die Oppositionsbewegung eine besonders wichtige Rolle gespielt hatte. An einem anderen Konzert lärmten West- und Ost-Punker am Alexanderplatz erstmals gemeinsam.