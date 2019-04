Die Rechtspopulisten ignorieren die Zeichen an der Wand

Nachwuchs mit gemässigteren Ansichten ist für die Partei nicht in Sicht. Die FPÖ ist offenbar nur mehr wenig anziehend. Allerdings sind die Freiheitlichen seit eineinhalb Jahren an der Regierung, und Macht kann die strukturellen Probleme einer Partei hervorragend überdecken. Sie darf nur nicht mehr verloren gehen – die Macht.

Orbans morsche Partei

Aus demselben Grund ist das grosse Vorbild aller europäischen Rechtspopulisten, die ungarische Fidesz, langfristig zum Untergang verdammt. Viktor Orban begann Ende der 1980-Jahre als schlanker, ranker Revolutionär, der die Kommunisten stürzte. Heute ist er feist geworden und lässt als Regierungschef an seiner absoluten Macht nur wenige Günstlinge seiner Altersgruppe teilhaben. Da gibt es für Newcomer keinen Platz. In Orbans Partei werden Minister und Funktionäre mit der Zeit grau und versteinern, so wie einst die Apparatschiks der kommunistischen Partei. Und irgendwann wird dieses Parteigebilde so morsch sein, dass es nur noch einen jungen Revolutionär von aussen braucht, der mit einer glanzvollen Rede alles zum Einsturz bring. Aber bis dahin kann es noch länger dauern.

In nächster Zeit wird es eher bei kleinen Zeichen bleiben, in Ungarn und ganz Europa: Vielleicht werden die Wahlergebnisse für die erfolgsverwöhnten Rechtspopulisten weniger glänzend ausfallen, als sie erwarteten. Vielleicht werden sie, wie in der Schweiz, Niederlagen einstecken müssen. Es gibt Anzeichen, dass vor allem ihre jungen Wähler es satthaben, dass die Erderwärmung oder die soziale Kluft von den Rechtspopulisten völlig ignoriert werden. Wenn SVP, FPÖ und Freunde jedoch auf die kleinen Zeichen nicht reagieren, könnten sie so abgestraft werden, wie in der Vergangenheit die Sozialdemokraten, die das Problem der Migration ignorierten. Nur: Den Kurs zu ändern, fällt heute der Rechten genauso schwer wie damals der Linken.