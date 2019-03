Mit dieser Zeitung hat er sich nun in Wien getroffen. «An Davids Geburtstag, das ist der 31. Januar, habe ich Bosnien verlassen», erzählt er. An Rückkehr denkt er nicht. Er lernt Deutsch, er will, soweit es geht, zur Ruhe kommen – und vor allem hat er David nachgeholt nach Österreich. «Ich möchte nicht, dass er in diesem Mafiastaat begraben bleibt», sagt er. «Wenn er hier ist, kann ich in seiner Nähe sein. Und die Mörder können nicht mehr an sein Grab kommen und lachen, weil sie bis jetzt ungestraft davongekommen sind.»

Trauer und Wut: Davids Vater Davor Dragicevic. Foto: PD

Am Dienstag haben sie Davids Leiche exhumiert. Es war ein grauer, kalter Tag in Banja Luka. Davor Dragicevic hat in Wien in seinem Zimmer gesessen und die Exhumierung per Video auf der Facebook-Seite der Bewegung «Gerechtigkeit für David» verfolgt. Er hat keine Telefonanrufe angenommen, er wollte allein sein. Er hat gesehen, wie das Grab geöffnet wurde, wie Männer mit Schutzanzügen den Sarg nach oben holten, wie sie ihn öffneten und die sterblichen Überreste seines Sohns in einen neuen Sarg legten. Davids Mutter, seine geschiedene Frau, die schon seit Jahren in Österreich lebt, hat den Deckel des Sargs geküsst. Dann setzte sich der Leichenwagen in Bewegung. Nur weg aus Bosnien.

«Das ist jetzt der Tag, an dem ich abgeschlossen habe mit der Republika Srpska», sagt Davor Dragicevic. Er hat seine Heimat verlassen, doch seinen Kampf will er weiterführen. Mithilfe der Politik rechnet er allerdings auch im Exil nicht. Von der Europäischen Union fühlt er sich alleingelassen, ja verraten. Im Dezember, so erzählt er, habe er auf Einladung der EU-Vertretung in Bosnien insgesamt 21 EU-Botschafter getroffen. «Ich habe alle Beweise vorgelegt für den Mord an David», sagt er.

Unterstützer aus der Schweiz

Als kurz darauf in Banja Luka die Demonstrationen gewaltsam niedergeschlagen und verboten wurden, gab es eine knappe Erklärung der EU: Die Ereignisse seien «ein alarmierendes Signal für den Zustand der Rechtsstaatlichkeit in Bosnien-Herzegowina». Konkrete Folgen aber hatte das nicht. «Die EU finanziert weiterhin die Mörder», schimpft Davor Dragicevic. Er will jetzt «Druck von aussen» machen. In Wien hat er bereits einen Verein gegründet: «Gerechtigkeit für David und alle Kinder Bosnien-Herzegowinas». Ableger in anderen europäischen Städten mit starker bosnischer Diaspora sollen folgen. Sein Leben besteht aus Trauer und Wut und dem Willen, endlich Gerechtigkeit zu schaffen. «Meine Kraft kommt von David», sagt er.

An diesem Freitag wird er sehr viel Kraft brauchen. Zur Mittagszeit ist die Beerdigung angesetzt auf dem Friedhof von Wiener Neustadt. Er hofft, dass viele Unterstützer kommen aus Bosnien, aus Deutschland, aus der Schweiz. Zum ersten Mal seit seiner Flucht wird er sich dort wieder öffentlich zeigen. «David wird hier seinen Frieden finden», sagt er. «Für mich kann es keinen Frieden mehr geben. Dazu ist zu viel passiert.»