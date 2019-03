Die Madonna der Unbeugsamkeit tritt zur Seite

Die 49-Jährige sprach im Fernsehen bei Anne Will, weil sie Anfang der letzten Woche fast alles hingeschmissen hatte, was ihr in den vergangenen zwei Jahren politisch wichtig gewesen war: erst die Führungsrolle bei der von ihr gegründeten linken Sammlungsbewegung «Aufstehen», zwei Tage später ihr Amt als Fraktionschefin der Linkspartei im Bundestag. Nicht die Angriffe der Gegner, die Intrigen und Verleumdungen aus den eigenen Reihen hätten sie zermürbt, sagte Wagenknecht. Darüber, dass sie diesen Streit im eigenen Haus selbst angezettelt und unablässig geschürt hatte, sagte sie nichts.

Permanent im innerlinken Streit

Wagenknechts Ehemann, der 26 Jahre ältere Oskar Lafontaine, gilt als Altmeister in der Kunst, sich gegen die eigene Partei zu profilieren. Auf den Tag genau 20 Jahre vor seiner Frau hatte Lafontaine 1999 Knall auf Fall seine Ämter als Finanzminister unter Kanzler Gerhard Schröder und als Vorsitzender der SPD aufgegeben. Sechs Jahre später grün­dete er als SPD-Abtrünniger zusammen mit dem Ost­berliner Gregor Gysi die Linkspartei. Sahra Wagenknecht wiederum sprengte mit ihren dissidenten Meinungen und ihrer auf sie ausgerichteten ausserpartei­lichen Bewegung in den letzten Monaten fast die Linkspartei – darin mächtig angestachelt von Lafontaine.

Trotz des permanenten innerlinken Streits blieb Wagenknecht der einzige Star der Partei und deren wichtigstes Gesicht. Sie füllte mit ihren Reden die Hallen, verführte die «arbeitenden Massen» genauso wie die jungen urbanen Intellektuellen, die in der U-Bahn ihre Bücher studierten.

Mit ihrem national ausgerichteten Sozialismus verstiess die blitzgescheite Ökonomin gegen mehrere Tabus linker Politik in Deutschland: Die EU geisselte Wagenknecht als unrettbar neoliberale Verschwörung globalisierter Konzerne, vor der nur der nationale Sozialstaat Schutz biete. Asyl und Migration sah sie nicht als humanitäre Pflicht oder demografische Chance, sondern vorrangig als Bedrohung jener einheimischen Niedriglöhner, die am Ende mit den Einwanderern um die raren sozialen Ressourcen konkurrierten.

Er sehe «neue Perspektiven», sagte SPD-Vize Ralf Stegner, die ohne Wagenknecht eher möglich seien als mit ihr.

Aus Wagenknechts Sicht schützten die USA und das westliche Verteidigungsbündnis Nato nicht Deutschland, sondern zogen es vielmehr in neokolonialistische Kriege gegen arme Länder in aller Welt. Russland dagegen sah sie als unverzichtbaren Partner und verschmähten Freund, nicht als Gefahr. Vor allem mit der Kritik an EU und Flüchtlingspolitik widersprach sie nicht nur der linken Orthodoxie, sondern buhlte auch offen um Wähler der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland. Viele in der Linkspartei empfanden das als Verrat am humanitären und internationalistischen Erbe der Partei.