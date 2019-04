Die Leiche des Diktators befeuert den Wahlkampf

Doch vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Calvo einen Nebensatz aus dem Brief des Vatikans unterschlagen hatte, der die Dinge in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Er lautet: «Sofern die beteiligten Parteien einen Konsens darüber erzielen.» Davon ist man in Madrid weit entfernt: Die Benediktiner verweisen auf das Konkordat, das dem Staat das Eingreifen in Kirchenräume verbietet.

Exhumierungsplan für unzureichend erklärt

Francos Enkel haben gegen den Kabinettsbeschluss beim obersten Gericht Klage eingereicht. Die Richter müssen nun prüfen, ob die Regierung das Recht hat, das Grab in der Felsenbasilika aufzuheben und eine neue Grablegung in der Krypta der Madrider Kathedrale zu verbieten. Es sind Fragen, die fundamental an das Verhältnis von Kirche und Staat rühren, es wird mit einem langen Verfahren gerechnet. Hinzu kommt, dass ein kleiner Bezirksrichter den Exhumierungsplan der Regierung für unzureichend erklärt hat, da er keine Angaben zur technischen Sicherheit der Arbeiten enthält.

Mitglieder des Kabinetts Sánchez sprachen von «Obstruktion», nicht ohne Grund: Im Justizapparat sitzen an den entscheidenden Stellen Parteigänger der konservativen PP. Und diese nutzt alle Verzögerungen und Pannen, um Sánchez vorzuhalten, zwar grosse Töne von sich zu geben, aber als Regierungschef die Regeln des Rechtsstaats nicht zu verstehen oder sie gar zu missachten.

Die Spitzenleute der rechtsliberalen Bürgerpartei Ciudadanos sprechen sich zwar ebenfalls dafür aus, das Tal der Gefallenen zu einer Gedenkstätte aller Opfer des Bürgerkriegs umzuwandeln und Francos Grab in der Felsenkirche aufzuheben, aber sie nutzen die Gelegenheit, Sánchez als Amateur vorzuführen, der zwar vieles ankündigt, aber nichts erreicht.

Exhumierung unter Zeitdruck

Allen Widerständen zum Trotz gab Carmen Calvo nun bekannt, dass am 10.Juni die Exhumierung stattfinden werde. Die letzte Ruhestätte Francos werde der Friedhof von Mingorrubio am Nordrand Madrids sein, der der Behörde für nationales Kulturerbe gehört. Im nahe gelegenen Pardo-Palast hatte Franco residiert, auf dem Friedhof ist auch seine Frau begraben.

Zwar ist nicht auszuschliessen, dass die Regierung Sánchez die Wahlen an diesem Sonntag verliert. Doch geht man in seinem Kabinett davon aus, dass die Bildung einer neuen Regierung lange dauern, Sánchez also am 10. Juni noch geschäftsführend im Amt sein wird. Sollte er danach nach nur einem Jahr im Amt abtreten müssen, so hätte er sich wenigstens mit der Umbettung Francos in die spanischen Geschichtsbücher eingeschrieben.