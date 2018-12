«Die Eliten haben Gift in die Gesellschaft gespritzt»

Er hat immer noch ein Büro am Pariser Platz. An bester Lage also, gleich neben dem Brandenburger Tor. Hier empfängt er zum Interview. Gegenüber liegt das Hotel Adlon, wo in Berlin die Staatsgäste absteigen. Auch Barack Obama logierte im Adlon, als er Deutschland als US-Präsident zum letzten Mal besuchte. Damals waren Scharfschützen auf dem Dach über Steinbrücks Büro postiert.