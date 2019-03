Die EU wendet mit zweistufigem Aufschub ihr Horrorszenario ab

Die zwei Szenarien, die Tusk vorträgt, stehen im dritten der insgesamt sechs Absätze umfassenden Schlussfolgerungen des Gipfels. Dort heisst es wörtlich: «Der Europäische Rat stimmt einer Fristverlängerung bis zum 22. Mai 2019 unter der Voraussetzung zu, dass das Austrittsabkommen in der nächsten Woche vom Unterhaus gebilligt wird.»

Um May zu helfen, den im November ausgehandelten Austrittsvertrag durchs Unterhaus zu bringen, billigen die Staats- und Regierungschefs explizit jenes Rechtsinstrument, das May vor eineinhalb Wochen mit Juncker in Strassburg ausgehandelt hatte und das betont, dass die EU kein Interesse daran hat, den umstrittenen Backstop in der Nordirland-Frage zu nutzen oder gar Grossbritannien in «Geiselhaft» zu nehmen.

Der Backstop soll die irische Insel vor harten Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und der Irischen Republik bewahren. Sie könnten den fragilen Frieden in der einstigen Bürgerkriegsregion gefährden. Nach einem ungeregelten Brexit bliebe Irland EU-Mitglied. Die Grenze zum britischen Nordirland wäre dann eine EU-Aussengrenze. Mit dem Backstop aber würde Grossbritannien dennoch automatisch in einer Zollunion mit der EU verbleiben und Nordirland zusätzlich Teil des Binnenmarkts. Beides soll auf unbestimmte Zeit gelten. Was vor allem Vertreter eines harten Brexit gegen den Backstop aufbringt.

Aber zurück zum EU-Gipfel. In der Abschlusserklärung wird das Alternativszenario so beschrieben: «Falls das Austrittsabkommen in der nächsten Woche nicht vom Unterhaus gebilligt wird, stimmt der Europäische Rat einer Fristverlängerung bis zum 12. April 2019 zu und erwartet vom Vereinigten Königreich vor diesem Datum Angaben zum weiteren Vorgehen zur Prüfung durch den Europäischen Rat.» Der Termin Mitte des kommenden Monats ist nicht zufällig gewählt: Bis zum 12. April müssen die Briten erklären, ob sie an den Europawahlen Mitte Mai teilnehmen. Das sieht nach EU-Auffassung das britische Recht so vor.

EU27 responds to UK requests in a positive spirit and:???? agrees to Art. 50 extension until 22 May if Withdrawal Agreement approved next week???? if not agreed next week then extension until 12 April???? approves ‘Strasbourg Agreement’???? continues no-deal preparations — Donald Tusk (@eucopresident) 21. März 2019

Brüssel erreicht hiermit ein wichtiges Ziel: Die Rechtmässigkeit der Europawahl, die vom 23. bis 26. Mai stattfindet, wäre damit garantiert. Denn entweder gehört das Vereinigte Königreich dann nicht mehr der EU an – oder es hat auf einem dann wohl nötigen Sondergipfel Vorschläge präsentiert, die eine deutlich längere Verschiebung des Brexit rechtfertigen würden.