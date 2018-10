Die EU streitet um Waffendeals mit den Saudis

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kritisierte Forderungen nach einem Lieferstopp, wie er von Deutschland als Reaktion auf den Fall Khashoggi verhängt wurde, am Freitag in Bratislava als «reine Demagogie». Kanzlerin Angela Merkel bekräftigte derweil in Prag, dass Deutschland vorerst keine Waffen mehr nach Saudiarabien exportieren werde.

Macron äusserte sich in ungewöhnlich scharfem Ton zu den Embargo-Forderungen. Waffenlieferungen an das Königreich hätten «nichts mit Herrn Khashoggi zu tun», sagte er bei einem Besuch in der slowakischen Hauptstadt. «Man darf hier nicht alles durcheinanderbringen.» Sollten Sanktionen notwendig werden, müsse es eine «europäische Antwort» geben - allerdings nicht ehe «alle Fakten bekannt sind». Auch Merkel kündigte Gespräche über eine gemeinsame Gangart in der EU an, hielt aber an ihrem Sonntag angekündigten Kurs fest, vorerst keine deutschen Rüstungsexporte nach Saudiarabien mehr genehmigen zu wollen.

Die deutsche Regierung habe klargemacht, dass vor einer Wiederaufnahme der Lieferungen zunächst die Hintergründe des Falls Khashoggi aufgeklärt werden müssten, sagte Merkel bei einem Besuch in Prag. Deutschland werde bis zu einer Klärung keine Waffen mehr nach Saudiarabien liefern.

Am Donnerstag hatte Merkel in einem Telefonat mit dem saudiarabischen König die Tötung Khashoggis «aufs Schärfste» verurteilt, wie Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte. Merkel habe das Königreich zu einer «raschen, transparenten und glaubhaften Aufklärung» aufgerufen und erklärt, Deutschland stehe «bereit, zusammen mit internationalen Partnern angemessene Massnahmen zu ergreifen».

Massive wirtschaftliche Interessen

Für viele EU-Staaten geht es bei Waffenverkäufen um massive wirtschaftliche Interessen. Riad war zwischen 2008 und 2017 nach Indien Frankreichs zweitgrösster Waffenkunde, mit Geschäften in Höhe von etwa zwölf Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr verkaufte Paris Waffen im Wert von 1,38 Milliarden Euro nach Saudiarabien. 2016 war Frankreich der achtgrösste Waffenlieferant für das Königreich - an der Spitze standen die USA, China und Deutschland.

Macron kündigte am Freitag «individuelle Sanktionen» gegen die Verantwortlichen im Fall Khashoggi an. Die Massnahmen müssten dann «in allen Bereichen» gelten und nicht nur in der Rüstungsbranche.

Sommaruga gegen Schneider-Ammann

Auch der Bundesrat ringt um eine adäquate Antwort an Saudi­arabien. Justizministerin Simonetta Sommaruga (SP) forderte im Bundesrat eine sofortige Sistierung aller laufenden Rüstungsexport-Verträge mit Saudiarabien.

In ihrem schriftlichen Antrag an den Bundesrat argumentierte Sommaruga unter anderem damit, dass man nach dem inakzeptablen Vorfall ein «politisches Signal» an die Adresse Saudiarabiens setzen müsse.

Sommarugas Forderung wurde vom Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann (FDP) aber in harschem Tonfall zurückgewiesen. «Die Schweiz ist ein Rechtsstaat», hielt er laut zuverlässigen Informationen in seiner schriftlichen Antwort fest.

Damit bringt er die Haltung zum Ausdruck, dass ordentlich bewilligte Exportverträge nicht einfach so widerrufen werden könnten. Dem Vernehmen bezeichnete Schneider-Ammann den Vorschlag seiner SP-Kollegin sogar als «überhastet» und «nicht zielführend». (hvw/hä/lnz/AFP)