Die Balkan-Route des Brenton T.

Der Song «Karadzic, führe deine Serben» wird als antimuslimisches Meme benutzt und im Internet millionenfach verbreitet – meist unter den englischen Titeln «Remove Kebab» oder «Strong Serbia». Serbische Nationalisten verhöhnen die bosnischen Muslime als vertürkte Slawen, die während der osmanischen Besatzung ihre christliche Religion verraten hätten und zum islamischen Glauben konvertiert seien. Als bosnisch-serbische Truppen im Juli 1995 in der muslimischen Enklave Srebrenica in Ostbosnien einmarschierten, sagte der Massenmörder und General Ratko Mladic: «Hier sind wir, am 11. Juli 1995, im serbischen Srebrenica. Kurz vor einem grossen serbischen Festtag übergeben wir dem serbischen Volk diese Stadt. Die Zeit ist gekommen, an den Türken Rache zu nehmen.» Innerhalb von wenigen Tagen wurden etwa 8000 bosnische Muslime massakriert. Es war der erste Völkermord in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.

Nicht nur serbische Ultranationalisten behaupten, der Gewaltherrscher Slobodan Milosevic habe in den 90er-Jahren gegen die sogenannte grüne Transversale gekämpft. Es handelt sich um einen herbeifantasierten Korridor für ein neues Vordringen des Islam auf dem Balkan und weiter nach Europa hinein. Diese «Transversale» soll von Bosnien über den muslimisch besiedelten Sandzak im Südwesten Serbiens, durch Kosovo, Mazedonien und Bulgarien bis in die Türkei reichen. Westliche Rechtsextremisten verbreiten diese Verschwörungstheorie gern.

In seinem wirren Manifest hegt Brenton T. eine Obsession gegen die Türken, die er mit den Osmanen gleichsetzt.

Doch die Religion diente während der jüngsten Balkan-Kriege nur als Vorwand für Grausamkeiten. Die nationalistische Eruption hatte zum Ziel, ethnisch homogene Regionen zu schaffen – durch Vertreibung der jeweils anderen Bevölkerungsgruppe. Der Rechtsextremist Brenton T. hatte gemäss der Tageszeitung «The Australian» nach dem Krebstod seines Vaters 2010 Geld geerbt und in Krypto-Währungen investiert. So konnte er offenbar seine Reisen auf dem Balkan und in anderen europäischen Staaten finanzieren. Anfang Januar 2017 hielt er sich in Montenegro auf. Ob er sich dort mit Einheimischen getroffen hat, ist unklar.

Auf seinen Waffen schrieb Brenton T. den Namen von Marko Miljanov Popovic (1833–1901). Der montenegrinische Volksschriftsteller kämpfte mit seinem Stamm gegen die Osmanen. Auch die Namen von drei mittelalterlichen Kriegsherren des Balkans, die von Serben und Albanern als «Retter des Abendlandes» gefeiert werden, hatte der Australier auf den Waffen gepinselt: Der serbische Prinz Lazar stand an der Spitze einer aus serbischen, bosnischen, bulgarischen und albanischen Kontingenten bestehenden Allianz, die 1389 auf dem Amselfeld gegen die Truppen von Sultan Murad I. antrat, die albanischen Fürsten Skanderbeg und Gjergj Arianiti waren auch ausserhalb des Balkans für den jahrelangen Widerstand gegen das Osmanische Reich berühmt geworden.

Im vergangenen Jahr kam Brenton T. aus Pakistan nach Bulgarien. Das Land stand fünf Jahrhunderte unter osmanischer Herrschaft. Nach Angaben des bulgarischen Generalstaatsanwalts Sotir Zazarow verbrachte der Australier eine Woche in dem Balkanstaat. In der Hauptstadt Sofia fotografierte er die Alexander-Newski-Kathedrale. Das Gotteshaus wurde zu Ehren von 20'000 russischen Soldaten gebaut, die im Kampf für die Befreiung Bulgariens von den Türken gefallen sind. Über den Schipka-Pass, wo 1877 und 1878 russische und türkische Truppen um die Vorherrschaft kämpften, soll Brenton T. Weliko Tarnowo, die mittelalterliche Hauptstadt des Zweiten Bulgarischen Reichs, erreicht haben. Mit einem Mietauto reiste er laut bulgarischen Behörden nach Rumänien weiter. Dort besuchte er die Burg Hunedoara, die auch als Dracula-Schloss bekannt ist. Gebaut wurde sie vom ungarischen Feldherrn Johann Hunyadi, der das Osmanische Reich in Europa oft an den Rand des Zusammenbruchs brachte.

