Die Allianz ist gefährdet

Trump hat die Nato als «obsolet» bezeichnet.

Seine Haltung gegenüber der Nato ist bestenfalls ambivalent, und die EU betrachtet er als Gegner. Das besorgt uns. Der zweite Krisenfaktor ist Deutschland. Es müsste 2 Prozent des Bruttoinlandprodukts in Verteidigung investieren – und nicht 1,23 oder 1,37 Prozent. Der dritte Faktor ist Russlands hybride Kriegführung. Im konventionellen militärischen Sinne ist die Nato viel stärker, also weicht Moskau aus auf Geheimdienstoperationen, Cyber-Angriffe und nutzt Social Media, um Wahlen zu beeinflussen. Dass all diese Herausforderungen gleichzeitig auftreten, macht die Lage so schwierig – und wir sind schlecht gerüstet. Das gilt auch für den letzten Punkt: Es braucht eine gemeinsame Haltung gegenüber China, der zweiten militärischen Supermacht des 21. Jahrhunderts.

Andere Nato-Staaten erreichen das 2-Prozent-Ziel auch nicht, warum steht Deutschland so im Fokus?

Deutschland ist der Grundpfeiler in Europas Architektur, ohne den es keine Stabilität gibt. Es ist das mächtigste und wirtschaftlich stärkste Land der EU. Was ich sage, mag in Deutschland kontrovers klingen: Kanzlerin Angela Merkel wird von Demokraten und Republikanern weiterhin bewundert. Viele sehen in ihr die Verkörperung der westlichen Werte. Sie bietet Putin die Stirn, anders als Trump. Merkel ist die moralische Anführerin des Westens, aber das steht in Gefahr, weil ihre Regierung die Verteidigungsausgaben nicht erhöht angesichts der Gefahren durch Russland. Wenn das Vorbild Deutschland hier versagt, dann ziehen andere nicht mit.

Hat die Geduld der Amerikaner mit Deutschland langsam ein Ende?

Ich wurde gerade in Washington im Repräsentantenhaus zu den transatlantischen Beziehungen befragt. Es gibt hier weiterhin viele Freunde Deutschlands, aber der Frust über Berlin nimmt zu. Deutschland bringt sich zu wenig ein, anders als Polen, Frankreich oder Grossbritannien.

Sie fordern die Nato-Mitglieder auf, nicht zu ignorieren, dass die Demokratie in den Partnerstaaten Ungarn, Polen und Türkei ausgehöhlt wird. Warum ist Rechtsstaatlichkeit wichtig für ein Militärbündnis?

Die Nato ist auch eine politische Allianz! Der zweite Satz des Washingtoner Gründungsvertrags beruft sich seit 1949 auf «Demokratie, Freiheit der Person und Herrschaft des Rechts». Das darf man nicht zur Seite wischen. Bisher hat die Nato keinen Mechanismus, um mit autoritären Regierungen umzugehen. Die Angst vor Spaltung ist gross.

Der US-Aussenminister Mike Pompeo wird am Mittwoch beim Nato-Treffen in Washington auch den Aufstieg Chinas ansprechen. Wieso ist das ein Thema für die Nato?

Es stimmt, dass die Nato auf Europa und Nordamerika geografisch begrenzt ist. Die Nato muss sich mit China beschäftigen, denn das Land ist nicht nur Handelspartner und wichtig für den Kampf gegen Klimawandel, sondern investiert über die Seidenstrassen-Initiative in europäische Infrastruktur. Die EU-Staaten dürfen vor allem die Häfen nicht einer autokratischen Regierung überlassen.

Die Häfen sind nötig, um militärisches Gerät aus den USA nach Europa zu bringen.

Genau, deswegen ist Norddeutschland ebenso von Bedeutung wie Piräus in Griechenland oder Italiens Häfen. Daher ist Roms Einstieg in Pekings Initiative so kritisch zu sehen. Wir müssen auch wachsam gegenüber China sein, weil sich in den nächsten zwei Jahrzehnten Kriegführung und Militärtechnik revolutionieren werden. Peking macht enorme Fortschritte.