Deutschlands erfolgreichster Grüner hat genug von den Schülerstreiks

Als einziger Grüner regiert er seit acht Jahren ein deutsches Bundesland, mit Baden-Württemberg zudem eines der grössten und reichsten. Seine Anhänger halten ihn für einen Vordenker der «neuen linken Bürgerlichkeit», seine Kritiker jedoch für einen Pragmatiker, der an der Macht zum mutlosen Opportunisten degeneriert sei.

«Das kann keine Dauerveranstaltung sein»

Gerade spaltet der bald 71-Jährige wieder sein eigenes Lager. Nach einem Gespräch mit vier Schülervertretern, die jeweils freitags Klimaschutzdemos organisieren, sagte Kretschmann in Stuttgart, er teile zwar das Motiv der Proteste, finde aber, dass die Schulstreiks langsam an ein Ende kommen müssten.

Er sehe es kritisch, dass die Jugendlichen während der Schulzeit demonstrierten: «Vor allem kann das nicht immer so weitergehen.» Die Schüler zeigten zwar zu Recht Leidenschaft. Es gehe ja tatsächlich um ihre Zukunft. Dafür einmal die Schule zu schwänzen, falle unter zivilen Ungehorsam. «Nur: Ziviler Ungehorsam ist ein symbolischer Akt. Das kann keine Dauerveranstaltung sein.»

Wenn man Regeln verletze, müsse man zudem mit Sanktionen rechnen, das gehöre zum zivilen Ungehorsam dazu. «Wenn man sanktioniert wird, darf man nicht jammern.»

Erste Schulen drohen mit Sanktionen

Kretschmann selbst drohte in den 70er-Jahren als früherem Maoisten und angehendem Biologielehrer ein Berufsverbot, er hat also eine Ahnung, wovon er spricht. Er glaubt, irgendwann werde es zu Strafen gegen klimastreikende Schüler kommen. «Sonst sucht sich zum Schluss jeder sein Thema aus, das er irgendwie moralisch auflädt – und das geht nicht.»

Erste deutsche Schulen haben gerade begonnen, mit Sanktionen zu drohen. Am Montag setzte der Direktor des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums in München einen Rundbrief auf. Seine Schule habe bisher wohlwollend auf die Absenzen junger Klimaaktivisten reagiert. Doch von dieser Woche an solle wieder das Gesetz gelten, das Schule, Eltern und Schüler zur Gewährleistung des Unterrichts zwinge.