Designierter FPÖ-Chef gibt Richtung gegen Kurz vor

Die rechtspopulistische FPÖ will den Misstrauensantrag gegen Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz unterstützen. Der designierte Parteichef Norbert Hofer sagte am Montag, dass seine Fraktion dem Misstrauensantrag der sozialdemokratischen SPÖ «wohl» zustimmen werde. In diesem Fall wäre die Kanzlerschaft des 32-jährigen Parteichefs der konservativen ÖVP nach knapp anderthalb Jahren beendet.