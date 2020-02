Der unbestechliche Rebell übernimmt die Macht in Kosovo

Der Revoluzzer Kurti und seine Anhänger beliessen es aber nicht bei heftiger Kritik. Politische Gegner bewarfen sie mit Eiern, im Parlament zündeten sie Tränengaspetarden, um ein Grenzabkommen mit Montenegro zu verhindern, und sie riefen zum Boykott serbischer Waren auf, solange Belgrad mit fast allen Mitteln die Unabhängigkeit Kosovos sabotiere.

Noch mehr als solche Aktionen empörte den Westen die Forderung von Kurti, Kosovo müsse sich eines nicht allzu fernen Tages mit dem «Mutterland» Albanien vereinigen. Inzwischen hat er von solchen Plänen Abstand genommen, er imitiert auch nicht mehr den früheren griechischen Premier Alexis Tsipras, der fast alle Auftritte ohne Krawatte absolvierte. Kurti bindet jetzt eine Krawatte um den Hals, und gerne präsentiert er sich in der Öffentlichkeit als Familienmensch. Der Elektroingenieur ist mit der norwegischen Politologin Rita Augestad Knudsen verheiratet. Das Ehepaar hat eine Tochter.

Gegen Grenzänderungen

Das Enfant terrible der kosovarischen Politik hat seinen Landsleuten versprochen, Korruption und Vetternwirtschaft zu bekämpfen. Sie sind die grössten Geisseln des kleinen Balkanlandes. Nicht er als Ministerpräsident, sondern Staatsanwälte und Richter würden in Zukunft die wichtigste Rolle in der kosovarischen Öffentlichkeit spielen, so Kurti. Er würde lieber heute als morgen Staatschef Hashim Thaci des Amtes entheben. Der ehemalige UCK-Politkommissar stehe an der Spitze der Korruptionspyramide, und er habe zusammen mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic über die Teilung Kosovos verhandelt, sagt Kurti sinngemäss. Die Pläne für einen Gebietstausch wurden von einigen EU-Diplomaten, von US-Lobbyisten und Vertrauten von Donald Trump unterstützt.

Der neue Premier Kosovos lehnt einen Gebietstausch mit Serbien ab. Diese Ideen sind aber immer noch im Umlauf. Und Donald Trump braucht einen aussenpolitischen Erfolg, er drängt deswegen auf einen Deal Kosovos mit Serbien. Dafür hat er seinen Botschafter in Berlin, Richard Grenell, zum Sonderbeauftragten für den Dialog zwischen Belgrad und Pristina ernannt. Die EU bleibt aussen vor und muss auch in Kosovo um Aufmerksamkeit kämpfen. Mit dem aufmüpfigen Politiker Albin Kurti beginnt in Kosovo eine ungewisse Zukunft – mit leiser Hoffnung.