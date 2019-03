Und plötzlich hängt Italiens Schicksal an einem Bahntunnel, den es noch gar nicht gibt, 57 Kilometer lang durch die Alpen im Piemont. Die Römer Regierung aus Cinque Stelle und rechter Lega streitet sich mit einer solchen Inbrunst über das Für und Wider der Schnellzugverbindung zwischen Turin und Lyon, dass darob vielleicht sogar das populistische Experiment in die Luft fliegen könnte. Jedenfalls fragt man sich in Rom gerade, wie die zwei Parteien aus dieser Nummer noch herauskommen, ohne dass mindestens eine der beiden das Gesicht verliert – und zugleich wohl eine ganze Menge Wähler. Am meisten riskieren die Fünf Sterne.