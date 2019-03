Der lange Schatten des Kosovo-Kriegs

Auf dem Gräberfeld liegt auch ein Onkel von Adem Ramadani, 43. Unübersehbar thront der Gedenkort über dem 1600-Einwohner-Dorf. Wer Racak hört in Kosovo, der denkt an Leichen – und an Kampfflugzeuge. «Was hier passiert ist, das war der entscheidende Grund für die Nato zum Eingreifen», sagt Ramadani. «Wegen Racak sind wir frei.»

Genau 20 Jahre ist es an diesem Sonntag her, dass die Nato in den Krieg um Kosovo eingegriffen hat. Mit einem 78 Tage dauernden Bombardement hat das westliche Militärbündnis die Truppen des jugoslawischen Präsidenten Slobodan Miloševic zum Rückzug aus der mehrheitlich von Albanern bewohnten abtrünnigen Provinz gezwungen. Dies verhalf der sogenannten Befreiungsarmee des Kosovo (UÇK) zum Sieg. Mehr als 800'000 Kosovo-Albaner waren zeitweise auf der Flucht, mehr als 10'500 Albaner und 2100 Serben sind in dem Krieg gestorben. Und die Leichenfunde von Racak im Januar 1999 waren das Fanal für diesen Krieg. Es war, so sagt es der damalige Bundesaussenminister Joschka Fischer, «der Wendepunkt».

Wie alles im Krieg, in dem die Wahrheit stets zu den Opfern zählt, sind auch die Ereignisse von Racak bis heute heftig umstritten. Die dort gefundenen Leichen seien im Kampf getötete UÇK-Kämpfer, hatte die Belgrader Führung sofort behauptet. Allerdings sind unter den Opfern auch drei Frauen, ein Kind und zahlreiche alte Männer. William Walker, der damals die in Kosovo stationierte Beobachtermission der OSZE anführte, sprach gleich von einem «Massaker» und einem «Verbrechen gegen die Menschlichkeit». In Racak haben sie den schnauzbärtigen Walker dafür mit einer überlebensgrossen Bronzestatue geehrt, direkt neben dem Friedhof. «Einmal im Jahr kommt er hierher», sagt Adem Ramadani, «er ist unser Retter.»

Die Regierungen in Belgrad und Pristina haben das gleiche Ziel

Vieles ist passiert in den 20 Jahren seit dem Krieg: Miloševic starb 2006 in einer Gefängniszelle des Haager Kriegsverbrechertribunals. Kosovo ist seit 2008 ein eigener Staat, anerkannt von 115 Nationen. Doch gelöst ist der Konflikt bis heute nicht. Auch die neuen Führer in Belgrad pochen noch darauf, dass Kosovo zu Serbien gehört. Zwischen den festgefrorenen Fronten stehen noch rund 3500 Soldaten der Kfor-Friedenstruppe.

Dabei haben die Regierungen in Belgrad und in Pristina erklärtermassen das gleiche Ziel: Sie wollen beide ihre Länder in die Europäische Union führen. Doch die EU verlangt vorher die Lösung aller Streitigkeiten und eine gegenseitige Anerkennung. 2013 wurde dazu zwar in Brüssel ein «Normalisierungsabkommen» unterzeichnet. Aber auf einen Durchbruch wartet die Welt bislang vergeblich.