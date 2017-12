Der grosse Brexit-Durchbruch bleibt aus

Die EU-Spitzen und die britische Premierministerin Theresa May haben bei ihren Gesprächen am Montag keinen endgültigen Durchbruch in den strittigen Brexit-Fragen erzielt. Eine vollständige Einigung über den erfolgreichen Abschluss der ersten Verhandlungsphase sei «nicht möglich» gewesen, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach den Beratungen in Brüssel. May sagte, es seien «weitere Verhandlungen» nötig, sie rechne dabei mit einem positiven Ergebnis bis Ende der Woche.

Update folgt... (mch/afp)