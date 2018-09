Der britische Aussenminister findet Tusks Scherz überhaupt nicht lustig

Im Streit um den Brexit wächst auf beiden Seiten die Nervosität: Der britische Aussenminister Jeremy Hunt beschuldigte am Samstag EU-Ratspräsident Donald Tusk, mit einem Foto vom EU-Gipfel «das britische Volk beleidigt» zu haben. Hunt bezog sich auf ein von Tusk bei Instagram gepostetes Bild, das die britische Premierministerin Theresa May mit dem EU-Ratspräsidenten am Kuchenbüfett zeigt. Als Kommentar schrieb Tusk: «Ein Stück Kuchen gefällig? Tut mir leid, keine Kirschen.»

Damit versuchte Tusks offenbar eine humoristische Anspielung auf das Grossbritannien von EU-Seite oft vorgehaltene Rosinen-Picken bei den Brexit-Verhandlungen – die englische Redewendung dafür lautet «Kirschen-Picken». Die schwierigen Gespräche drehen sich um die künftigen Beziehungen zwischen London und der Europäischen Union.

Aussenminister Hunt war «not amused». Die britische Premierministerin und das britische Volk in sozialen Netzwerken zu beleidigen, sei nicht hilfreich bei der Bewältigung einer «schwierigen Situation», sagte Hunt der BBC. «Werten Sie die britische Höflichkeit nicht als Schwäche», warnte er.

May verlangt Respekt

Nach der Absage der EU an die britischen Brexit-Pläne wächst auf beiden Seiten die Nervosität. Der britischen Premierministerin droht nach Medienberichten der Rücktritt weiterer Minister, falls sie nicht bis Montag einen «Plan B» auf den Tisch legt.

Die 27 bleibenden EU-Länder hatten bei einem Gipfel in Salzburg diese Woche Mays Ideen zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit nach dem EU-Austritt im März 2019 zurückgewiesen. May wertete dies als Affront und verlangte in scharfen Worten mehr Respekt und neue Vorschläge aus Brüssel.

Eine Premierministerin ohne Mehrheit

Tusk gab sich verwundert: Die Haltung der EU sei seit Wochen bekannt gewesen. Er pochte allerdings nach wie vor auf einen Kompromiss. Ziel beider Seiten bleibt, bis Mitte Oktober einen Austrittsvertrag fertig zu haben, um einen harten Bruch auch mit Hilfe Übergangsphase zu vermeiden.

Der EU-Brexit-Experte Elmar Brok sieht Mays fehlenden Rückhalt in den eigenen Reihen als Grund für die Brexit-Blockade. «Es ist schwierig, einen Verhandlungspartner zu haben, wo der Chefverhandler, die Premierministerin selbst, in der eigenen Partei, in der eigenen Fraktion und im Parlament keine gesicherte Mehrheit hat», sagte Brok im Deutschlandfunk.

Innenpolitischer Ärger droht

Tatsächlich droht May innenpolitisch neuer Ärger. Der britische «Telegraph» berichtete – allerdings ohne näher genannte Quelle –, schon am Montag stehe ein Knackpunkt bevor: Entweder May lege neue Brexit-Pläne vor oder weitere Kabinettsmitglieder könnten zurücktreten.

Mögliche Kandidatinnen dafür wären Arbeitsministerin Esther McVey und Entwicklungshilfeministerin Penny Mordaunt. Aus Protest hatten schon Aussenminister Boris Johnson und Brexit-Minister David Davis ihre Ämter aufgegeben. Beide sind Brexit-Hardliner.

May steht kurz vor dem Parteitag der Konservativen besonders unter Druck. Sie regiert seit einer verpatzten Neuwahl im vergangenen Jahr mit einer hauchdünnen Mehrheit und ist von Revolten von mehreren Seiten bedroht. Immer wieder wird über ihren Rücktritt spekuliert. Die EU hofft jedoch nach Broks Worten, dass May nach überstandenem Parteitag grössere Spielräume haben wird.

Irland-Grenze als Knackpunkt

Wichtigster Streitpunkt bei den Brexit-Verhandlungen ist, wie künftig Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland vermieden werden könnten. Die ehemalige Bürgerkriegsregion gilt als besonders fragil.

May sieht ihr Modell für die künftigen Wirtschaftsbeziehungen auch als Lösung für die Irland-Frage: Mit einer umfassenden Freihandelszone und einer Anpassung an EU-Standards bei Waren sowie einer besonderen Zollpartnerschaft will sie Kontrollen an den Grenzen zur EU vermeiden.

Die EU befürchtet aber, dass dies auf einen weiteren britischen Zugang zum EU-Binnenmarkt hinausliefe, ohne dass London die EU-Spielregeln dafür einhält. Brok erneuerte den Vorwurf der «Rosinenpickerei» – oder eben «Kirschen-Pickerei», wenns nach Tusk ginge.

(mch/afp/sda)