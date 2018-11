Der Westen hofft auf Merkel

Es ist nicht so, als hinge die Latte nicht ohnehin schon ziemlich hoch. Gerade erst hat der ukrainische Präsident Petro Poroschenko Angela Merkel «eine grosse Freundin der Ukraine» genannt. 2015 habe sie «durch ihre Verhandlungen in Minsk schon einmal unser Land gerettet, wir hoffen darauf, dass sie uns zusammen mit unseren anderen Alliierten noch einmal so sehr unterstützt», schmeichelte er per Bild-Interview.