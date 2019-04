Nicht alle regierungstreuen Medien können sich rasch an die neue Zeit gewöhnen. So berichtete die Webseite der Sabah, 30 Wahlhelfer seien wegen «Unregelmässigkeiten» festgenommen worden. Die Zeitung musste die Nachricht löschen: Das Büro des Istanbuler Gouverneurs hatte dementiert. Das Newsportal Haber 7 schrieb, Politiker der siegreichen CHP hätten die Polizei in einem Istanbuler Stadtviertel attackiert. Auch falsch. Das örtliche Gouverneursamt dementierte wieder.

Der grösste türkische Industrieverband Tüsiad forderte, neben ökonomischen müsse es jetzt auch politische Reformen geben, der Verband betonte dabei die Bedeutung des Rechtsstaats. Zuletzt war die Arbeitslosigkeit auf offiziell 13,5 Prozent gestiegen, die Inflation auf 20 Prozent.

Die türkische Lira geriet am Dienstag erneut unter Druck; sie gab gegenüber dem Dollar um zwei Prozent nach. Zuvor hatte die US-Regierung die Auslieferung von Material für F-35-Kampfjets an Ankara gestoppt. Washington will damit Erdogan dazu bringen, auf das russische Luftabwehrsystem S-400 zu verzichten. Die Vereinigten Staaten hätten klar gemacht, dass der Erwerb des S-400-Systems durch ein Nato-Land inakzeptabel sei, hiess es. Das Pentagon erklärte aber auch, der Dialog mit der Türkei in dieser Frage gehe weiter.

Unmittelbar vor dem Wahlsonntag hatte der türkische Aussenminister Mevlüt Çavusoglu gesagt, an dem türkischen Einkauf in Russland sei nichts mehr zu ändern. Schon im Juli sollten die ersten S-400 an die Türkei geliefert werden. Erdogan will am 8. April nach Moskau fliegen. Der Türkei stehen unruhige Wochen bevor.