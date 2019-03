Der Präsident kauft sich Stimmen

Einer Umfrage der Agentur Rating zufolge liegt Poroschenko unter wahlwilligen Ukrainern mit knapp 15 Prozent weit hinter dem Spitzenreiter, dem Fernsehproduzenten und Schauspieler Wolodymyr Selensky (22 Prozent), zurück. Poroschenko will sich am 31. März zumindest vor seine andere Hauptkonkurrentin, Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko (19 Prozent), schieben und als Zweitplatzierter in die Stichwahl am 21. April gehen.

Das Onlineportal «Strana» berichtete über angeblich bereits seit Januar laufende Vorbereitungen zum massiven Stimmenkauf zugunsten Poroschenkos, etwa unter Ausnutzung von Datenbanken der staatlichen Post oder ­Sparkasse, durch das Einwirken auf Hunderttausende Soldaten und durch den massenhaften Einsatz bezahlter «Agitatoren». Der gezielte Einsatz von Zusatzzahlungen aus dem Staatshaushalt solle dem Präsidenten «sieben bis zehn Prozent» zusätzlicher Stimmen bringen, so stellen es angebliche Mitglieder des Poroschenko-Wahlkampfstabs dar.

Poroschenko sorgt vor

Der Bericht schlug hohe Wellen: vor allem, nachdem der Innenminister der Ukraine, Arsen Awakow, grosse Teile des Berichts und entsprechende Polizeiermittlungen bestätigt hatte – und den Vizechef der Poroschenko-Fraktion im Parlament als angeblichen Organisator des geplanten Stimmenkaufs benannte. Awakow gehört nicht zum Präsidentenlager, sondern soll eine Allianz mit Poroschenkos Konkurrentin Timoschenko pflegen. Awakow bestreitet dies und bestätigte zudem, auch gegen das Timoschenko-Lager werde wegen geplanten Stimmenkaufs ermittelt.

Kritiker glauben, dass sich der Präsident zudem auf den möglichen Verlust des Präsidentenamtes vorbereitet, wenn er seine Immunität vor Strafverfolgung verliert. Am 25. Februar erklärte das ­Verfassungsgericht, in der Ukraine eine Institution mit trauriger Tradition politischer Abhängigkeit und bestellten Urteilen, den Kernparagrafen des Strafgesetzbuches für angeblich verfassungswidrig, der in den letzten Jahren Dutzende Korruptionsermittlungen gegen hohe Staatsdiener ermöglicht hatte. ­Dabei findet sich der Paragraf 368-2, der Strafverfolgung für illegitime Bereicherung ermöglicht, ähnlich bereits in der Anti-Korruptions-Konvention der Vereinten Nationen von 2003 und wurde in der Ukraine nach der Maidan-Revolution eingeführt.

«Hörige Richter» sollen Poroschenko nach Machtverlust absichern

Das Urteil des Verfassungsgerichts gilt als politisch motiviert, zumal die Richter den angefochtenen Paragrafen nicht etwa zur Überarbeitung ans Parlament zurückverwiesen, sondern sofort für verfassungswidrig erklärten.

Die Folge: 65 Ermittlungen oder ­Anklagen, teils gegen hochrangige ­Verbündete des Präsidenten, mussten eingestellt oder zurückgezogen werden. In einem weiteren Manöver schlug eine vom Präsidialapparat kontrollierte ­Berufungskommission als Richter am Obersten Gericht 16 Kandidaten vor, die unabhängigen Experten und Bürgergruppen als möglicherweise korrupt oder politisch abhängig gelten – oder die Poroschenko früher als Anwalt vertraten. Der Präsident glaube nicht mehr an seinen Sieg und bringe jetzt «hörige Richter ins Amt, die ihn nach dem ­Verlust der Macht absichern», kommentierte der Abgeordnete Leschtschenko – und trat aus Protest aus der Parlamentsfraktion des Präsidenten aus.