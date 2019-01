Was sich diese Woche im südalbanischen Dorf Stjar abspielte, war ganz grosses Kino. Mehrere Bewohner zückten ihre Handys, um ein für sie vermutlich historisches Ereignis zu filmen. Auf der Strasse stand ein silberfarbener Geländewagen, rund um ihn bewegten sich nervös mehrere Männer – die meisten in Jogginghosen und dunkelgrünen Jacken. Nach einer Weile wurde eine grosse Tasche im Kofferraum gestaut. Dann nahm Klement Balili ziemlich theatralisch Platz auf dem Beifahrersitz. Das Auto setzte sich in Bewegung, einige Schaulustige winkten dem Mann zu, er winkte zurück.