Der Mörder von Sule Cet muss lebenslang hinter Gitter

Anderthalb Jahre nach der Vergewaltigung und dem Mord an einer Studentin in der Türkei ist der Hauptangeklagte in einem landesweit beachteten Prozess zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Das Gericht in Ankara sah es nach Angaben der Nachrichtenagentur DHA am Mittwoch als erwiesen an, dass der 34-jährige Mann die 23-jährige Studentin Sule Cet im Mai 2018 vergewaltigt und dann vom 20. Stockwerk eines Hochhauses gestossen hatte. Er erhielt zusätzlich eine Gefängnisstrafe von zwölfeinhalb Jahren.