Der Kampf um die Nachfolge in 10 Downing Street ist eröffnet

Der Brexit-Chef Dominic Raab

Dominic Raab (45), der voriges Jahr genau 138 Tage lang Brexit-Minister war, hat weniger öffentliches Profil als Gove oder Johnson. Von seinen Rivalen wird er aber ernst genommen. Raab gilt als harter Brexiteer, der seine festen Prinzipien hat. Anders als sein Vorgänger David Davis oder als Boris Johnson ändert er nicht leicht seinen Kurs. Bekannt ist, dass er sich zurückzuhalten weiss und dass er zuhören kann – wie jüngst wieder, als ihn May zusammen mit Davis, Johnson und Gove zu einer Inforunde auf den Landsitz der britischen Regierung in Chequers einlud.

Seine Parole lautet «Ready for Raab».

Raab war stets vorsichtig genug, May nicht direkt herauszufordern. Seine Anhänger halten ihn für einen Brexiteer, dem sie vertrauen können und welcher der «jüngeren Garde» von Tory-Politikern angehört. Er schleppt nicht so viel Gepäck mit sich herum wie die Brexit-Veteranen. Dafür hat er nützliche Erfahrungen gemacht mit seinen Verhandlungen als Brexit-Minister in Brüssel. «Ready for Raab» lautet, sehr amerikanisch, seine Parole. Ist die Nation bereit für ihn? Die meisten Landsleute verbinden mit seinem Namen nicht viel.

Der ehrgeizige Jeremy Hunt

Jeremy Hunt (52) hat den erstaunlichsten Weg zurückgelegt. Der Sohn eines Admirals und Johnson-Nachfolger an der Spitze des Foreign Office trat 2016 noch als enthusiastischer Europäer auf. Mittlerweile hat er sich zum ebenso begeisterten Brexiteer gewandelt, der sich nicht zu schade ist, die EU mit einem sowjetischen Straflager zu vergleichen. Offensichtlich liegt Hunt daran, die eigene Vergangenheit vergessen zu machen.

Hunt ist der wohlhabendste aller Minister.

Wie ehrgeizig Hunt ist, weiss in Westminster jeder. Auch dass der Ex-Unternehmer der wohlhabendste aller Minister ist. ­Erstaunlich ist, dass er seine ­langen Jahre als Gesundheits­minister unbeschadet überstand – trotz Ärztestreiks und der schweren Krise im Gesundheitswesen. Hunt selbst glaubt offenbar, dass er die Kluft zwischen Pro- und Anti-Europäern problemlos überbrücken kann. Wieweit ihm die Partei traut, ist eine andere Frage.