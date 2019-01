Die Abgeordneten haben das Brexit-Abkommen zwischen der britischen Regierung und der EU deutlich abgelehnt.

Ein Überblick über das, was nun kommen könnte:

Das Unterhaus hat Nein gesagt

May muss sich innerhalb von drei Sitzungstagen, also spätestens bis kommenden Montag, mit einem Alternativvorschlag an das Unterhaus wenden. Die Abgeordneten werden allerdings in der Zwischenzeit selbst das Heft in die Hand nehmen. Erwartet wird, dass die Parlamentarier schon Dienstag, spätestens aber von Mittwoch an über Vorlagen aus verschiedenen politischen Ecken abstimmen, um auszuloten, wo derzeit die Mehrheiten sind.