Der Bauer im Schach soll ausgetauscht werden

Deshalb wurde er im Dezember 2017 in Moskau verhaftet und sitzt bis heute in einer Zelle des Moskauer Lefortowo-Gefängnisses. Verurteilt zu 14 Jahren Lagerhaft. «Das bedeutet lebenslänglich», sagte Bergs russischer Anwalt Ilja Nowikow angesichts Bergs Alter nach dem Urteilsspruch im April zu Reportern.

Bergs Ehefrau, seine Freunde und ein Grossteil der norwegischen Öffentlichkeit sehen in Frode Berg eine Figur, die geopfert wurde im geopolitischen Schachspiel der sich verschlechternden Beziehungen zwischen der Nato und Russland. Für Norwegens Regierung wurde seine Inhaftierung zur Blamage, für die norwegisch-russischen Beziehungen sind sie eine Belastung.

75. Jahrestag der Befreiung

Dabei wollen die beiden Länder am 25. Oktober im Städtchen Kirkenes in der nordöstlichen Finnmark einen Meilenstein der russisch-norwegischen Freundschaft feiern: den 75. Jahrestag der Befreiung der norwegischen Arktisregion Finnmark von den deutschen Truppen durch die Soldaten der Roten Armee. König Harald hat sein Kommen angekündigt, ebenso Ministerpräsidentin Erna Solberg, aus Russland reist Aussenminister Sergei Lawrow an. Bergs Inhaftierung aber liege «wie ein dunkler Schatten» über der Feier, schrieb die Zeitung «Aftenposten».

Da kommen die bislang unbestätigten Nachrichten aus Litauen wie gerufen: Angeblich steht ein Austausch von Spionen unmittelbar bevor. Ein in Litauen einsitzender russischer Agent, meldet der «Baltic News Service» diesen Mittwoch unter Berufung auf litauische Geheimdienstkreise, solle ausgetauscht werden gegen zwei Litauer und einen Norweger in den Händen der Russen. Namen wurden keine genannt, aber es gibt in russischen Gefängnissen nur einen als Spion verurteilten Norweger: Frode Berg.

Der knapp 3000 Einwohner zählende Ort Kirkenes, wo sich am 25. Oktober russische und norwegische Honoratioren die Hand reichen werden, liegt nur ein paar Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Frode Berg war dort zu Hause. Er arbeitete bei den Grenztruppen. In der Vergangenheit waren die Beziehungen zwischen Norwegen und Russland traditionell freundlich. In den 90er-Jahren gingen norwegische und russische Grenzbeamte oft gemeinsam auf Patrouille, veranstalteten gar gemeinsame Skirennen.