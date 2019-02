Zahlreiche Aufmärsche und ein Schwerverletzter: In Frankreich protestierten die Gelbwesten am Samstag zum 13. Mal landesweit gegen die Politik der Regierung von Präsident Emmanuel Macron. In Paris marschierten tausende vom Triumphbogen über die Champs-Elysées in Richtung Eiffelturm. Bei einem schweren Zwischenfall nahe des Parlamentsgebäudes verlor ein Mann seine Hand. Weitere Demonstrationen gab es unter anderem in Bordeaux, Toulouse und Nantes.