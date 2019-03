Die Vordertür der Conlons hat keine Falle und keine Klingel. Hinter dem Haus muhen ein paar Kühe im Stall, sonst ist alles still. Das Klopfen an der Haustür führt zu kurzer Verunsicherung bei den Bewohnern. Von vorn kommen nur Fremde, und Fremde sind selten in dieser Gegend. Man kennt sich hier, in Drummully im Landkreis Monaghan, und wer Tom Conlon besuchen will, geht üblicherweise hintenherum.