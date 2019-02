Puigdemont legte zunächst seine Position nach Abbruch der Gespräche mit der spanischen Regierung dar und ging auf das seit zwei Wochen laufende Strafverfahren gegen zwölf seiner Mitstreiter in Madrid ein. Anschliessend stellte er sich den Fragen der TA-Redaktion und des Publikums. Es moderierten TA-Auslandredaktor Sandro Benini, Auslandredaktor der Redaktion Tamedia, und Res Strehle, der ehemalige Chefredaktor des «Tages-Anzeigers».

Wie aufgeladen das Thema ist, wie stark Carles Puigdemont polarisiert, zeigte sich bereits im Vorfeld der Veranstaltung. Da war ursprünglich der Plan, dass Puigdemont zu Fuss vom Hotel ins Kaufleuten geht – er wurde verworfen, Puigdemont wurde in einer Limousine gefahren. Zudem entschied Puigdemont, sein Sicherheitsdispositiv um zwei bis drei Leute zu erhöhen. Die Stimmung sei in Hass umgeschlagen, erklärte Res Strehle zu Beginn des Podiums. Puigdemont gelte manchen als Verräter.

In diesem Zuge sei auch Kritik an der Veranstaltung laut geworden. Spanische Geschäftsleute etwa beklagte sich darüber, dass ein privates Unternehmen sich in innerspanische Belange einmische. Strehle ging denn auch davon aus, dass sich am Abend auch Gegner Puigdemonts bemerkbar machen würden. Und tatsächlich: Einer dieser Gegner sah sich bemüssigt, vor der vor der Veranstaltung ein Plakat neben dem Schlange stehenden Publikum zu verunstalten: Er malte Puigdemont einen Penis ans Kinn.