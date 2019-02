Wissenschaftliche Studien belegen es: Immer mehr Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht oder bereits verschwunden. Diese dramatische Entwicklung für das Ökosystem will eine neu entstandene Naturschutzbewegung in Bayern nicht tatenlos hinnehmen. Deswegen hat sie Ende Januar ein Volksbegehren lanciert, das sehr geschickt die Bienen als Sympathieträger in den Mittelpunkt stellt.