In Mailand sind am Samstag etwa 200'000 Menschen auf die Strasse gegangen, um gegen Rassismus und Diskriminierung von Flüchtlingen zu demonstrieren. Sie zogen durch die Strassen, der Marsch endete auf der Piazza del Duomo, so etwas wie das Wohnzimmer der Stadt, wo ein DJ Musik auflegte. Es wurde viel gesungen und getanzt. Giuseppe Sala, der linke Bürgermeister der Stadt, sprach von einer «Wasserscheide», der man da beiwohne, und schwang seine Hüften zum Song «People Have the Power».

Überrascht vom eigenen Erfolg

Auf den Spruchbändern konnte man lesen: «Wir sitzen alle im selben Boot.» – «No walls.» – «Die Welt gehört allen.» – «Wir sind alle gleich.» Man sah auch wieder die Regenbogenfahnen der Friedensbewegung mit der Aufschrift «Pace» und die italienische Trikolore: Die Nationalisten sollen kein Monopol darauf haben. Die Kundgebung stand unter dem Motto «People – zuerst die Personen». Es war als Antwort auf die Losung «Zuerst die Italiener» von Matteo Salvini gedacht, dem rechten Innenminister und starken Mann der Regierung.

Aufgerufen hatten humanitäre Organisationen, die nationale Vereinigung der antifaschistischen Widerstandskämpfer aus dem Zweiten Weltkrieg, die grossen Gewerkschaftsbünde und der sozialdemokratische Partito Democratico, kurz PD. Selbst die Organisatoren waren überrascht vom Erfolg ihrer Mobilisierung. Es marschierten auch viele prominente Italiener mit, unter anderem der Liedermacher Roberto Vecchioni und der Schauspieler Claudio Bisio.

Romano Prodi, der frühere Ministerpräsident Italiens, sah in der Kundgebung schon die erste Regung eines «Erwachens». «Wenn eine Regierung gewisse Grenzen überschreitet, reagieren die Leute», sagte der pensionierte Politiker. Die Frage ist allerdings, wie massiv diese Reaktion tatsächlich ist. In den jüngsten Umfragen ist Salvinis Lega noch einmal gewachsen: 36 Prozent der Italiener sagen, sie würden heute Lega wählen. Die Fünf Sterne dagegen verlieren weiter an Zuspruch, mittlerweile stehen sie bei 21 Prozent.

Ganz vorne dabei waren in Mailand auch die zwei aussichtsreichsten Kandidaten für den Vorsitz des PD: Maurizio Martina und Nicola Zingaretti.

Salvini gab sich dann auch unbeeindruckt von der Demo in seiner Heimatstadt: «Ich ändere meine Meinung nicht», sagte der Mailänder, «ich führe meine Politik fort für das Gemeinwohl der Italiener.» Andere Exponenten der Lega richteten aus, die Sozialdemokraten hätten mal wieder bewiesen, dass ihnen die «illegalen Einwanderer» wichtiger seien als die Italiener. Die regierungsnahen Sender des Staatsfernsehens, RAI Uno und RAI Due, berichteten in ihren Nachrichten erst an dritter oder vierter Stelle über den Marsch, den grössten in jüngerer Vergangenheit. Die Verhaftung eines Bosses der Camorra, Neapels Mafia, hielten sie für relevanter.