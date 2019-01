FPÖ-Innenminister Herbert Kickl in der ORF-Sendung «Report» (umstrittene Aussagen zum Thema Rechtsstaatprinzip ab der 8. Minute). Quelle: Youtube/FPÖ/ORF

Die FPÖ verteidigte ihren Innenminister. In seiner Partei ist Kickl ohnehin unbestritten. Der 50-Jährige gilt als Architekt des Rechtsrucks in Österreich. Kickl, der als Redenschreiber von FPÖ-Übervater Jörg Haider angefangen hatte, wirkte von 2005 bis 2017 als Generalsekretär der Freiheitlichen. Als Verantwortlicher für das Organisatorische und Ideologische leitete er die Wahlkämpfe. In seiner Zeit entstanden Wahlslogans wie «Daham statt Islam» oder «Abendland in Christenhand». Der grösste Erfolg des Parteistrategen Kickl war die Parlamentswahl 2017: Mit 26 Prozent der Stimmen stieg die FPÖ zur Regierungspartei auf, die sie seit Ende 2017 auch ist.

In der ORF-Sendung «Report» machte der FPÖ-Innenminister klar, dass er Gesetze, die ihm nicht passen, bekämpfen will. Gegen die EMRK wird er jedoch nichts ausrichten können, wie der Innsbrucker Verfassungsjurist Weber im «Standard»-Interview erklärt. Die Menschenrechtskonvention sei ein völkerrechtlicher Vertrag, den nur der Europarat, dem 47 Staaten angehören, abändern könnte. «Österreich allein ist also machtlos.» Ausserdem sei die EMRK Teil der österreichischen Verfassung. «Will man sie aus der Verfassung kicken, käme das einer Gesamtänderung dieser gleich», so Weber. «Das bedeutet, dass darüber eine Volksabstimmung abgehalten werden müsste.»