«Das Land braucht eine Regierung ohne CDU und CSU»

Sie haben mit Klara Geywitz 22,7 Prozent in der ersten Runde des Mitgliedervotums bekommen. Hatten Sie Zweifel, die Stichwahl zu erreichen?

Na ja, der Charme des Wettbewerbs bestand ja darin, dass es keinerlei belastbare Meinungsumfrage gab. Wir sind mit einer gewissen Zuversicht in die Regionalkonferenzen gegangen und froh, als Erstplatzierte in die Stichwahl zu gehen.