Damien G.s Reise in die Dunkelheit

Es war eine sonderbare Nachricht, die Damien G. seiner Halbschwester am 13. November 2015 schickte. Wo sie sei, und ob sie sich nicht gerade in Paris aufhalte, fragte der Waadtländer Jihadist von der syrisch-irakischen Konfliktzone aus. Sie antwortete, dass es ihr gut gehe und sie sich nicht in Paris befinde. Daraufhin schickte ihr der Halbbruder ein Bomben-Emoji. Wenige Stunden später, nach den ersten Meldungen zur Terrorattacke auf das Pariser Bataclan-Theater, realisierte die Waadtländerin, warum Damien G. ihr geschrieben hatte. Er musste von den Anschlägen gewusst haben und hätte seine Halbschwester gegebenenfalls gewarnt. Doch sie war in der Schweiz.