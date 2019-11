Chaotische Szenen am Jahrestag der Gelbwesten-Proteste

Bei Protesten zum ersten Jahrestag der «gilets jaunes» gab es am Samstag in Frankreichs Hauptstadt teils wüste Szenen. In anderen Landesteilen blockierten die Gelbwesten Strassen und Kreuzungen.

In Paris eskalierte die Lage an der Place d'Italie, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten. Polizisten gingen mit Tränengas gegen Demonstranten vor. Die Beamten versuchten vergeblich, kleine, sehr mobile Gruppen von teilweise vermummten Personen auseinanderzutreiben, die sich unter mehrere Dutzend Gelbwesten mischten. Demonstranten wurden verletzt und Feuerwehrleute an der Arbeit gehindert.