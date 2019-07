Bye-bye Theresa May, Hello Mister Prime Minister

Er ist der Favorit: Boris Johnson. Foto: Keystone

Wann findet der Wechsel statt?

An diesem Mittwoch. Am Dienstag wird man zunächst erfahren, wer per Briefwahl von der Partei zum neuen Parteichef gewählt worden ist. Aussenminister Jeremy Hunt und sein Vorgänger im Amt, Boris Johnson, standen zur Wahl. Der Kandidat, für den sich die rund 160’000 eingeschriebenen Tory-Mitglieder entschieden haben, ist neuer Parteichef und wird automatisch Premierminister. Die Ernennung zum Premier, durch die Queen, findet am Mittwochnachmittag statt.

Wie demokratisch ist dieses Verfahren?

Es ist völlig legitim, finden die Beteiligten. Wer über genug Unterhaussitze verfügt, stellt den Regierungschef. Oppositionspolitiker dagegen halten einen «fliegenden Wechsel» wie diesen, zu einem so entscheidenden Zeitpunkt der britischen Geschichte, für total unakzeptabel. Hier werde, klagen sie, von einer winzigen, rechtslastigen, völlig nicht repräsentativen Minderheit der Bevölkerung jemand zum Regierungschef erkoren, der mit seiner Politik keinerlei Mandat der britischen Wählerschaft habe.

Und wer wird die Wahl gewinnen?

Mit grösster Sicherheit Boris Johnson. Dem Ex-Minister und früheren Bürgermeister Londons sagen parteiinterne Meinungsfragen mehr als zwei Drittel aller Stimmen voraus. Auch US-Präsident Donald Trump, der mit Johnson Kontakt hält, geht ja davon aus, dass sein «Freund» Boris «es» sein wird. Und viele der früheren Kritiker Johnsons in Westminster haben inzwischen begonnen, sich bei ihm einzuschmeicheln. Für Johnson gefährlich ist nur jene kleinere Zahl prinzipieller Gegner in der Fraktion, die sich einem parlamentarischen Misstrauensantrag der Opposition anschliessen könnten. Darunter befinden sich mehrere Minister wie Schatzkanzler Philip Hammond, die von nächster Woche an auf den Hinterbänken sitzen werden. Wie viele potenzielle Rebellen es insgesamt sind, weiss freilich niemand genau.

Aussenminister Jeremy Hunt fordert Boris Johnson heraus. Foto: Keystone