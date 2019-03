May schlägt eine Verschiebung des für den 29. März geplanten Brexit bis zum 30. Juni vor, wenn die Abgeordneten bis nächsten Mittwoch im dritten Anlauf den Vertrag absegnen. Fällt das Abkommen jedoch erneut durch, soll der Austritt nach dem Willen der Regierung noch über den 30. Juni hinaus aufgeschoben werden.

Das Unterhaus hat diesen Vorschlag von May mit deutlicher Mehrheit angenommen, 412 Parlamentarier sprachen sich für die Verschiebung des Brexits aus, 202 waren dagegen.

Commons votes 412 to 202 to approve a motion to seek to extend the #Article50 period.This extension will be until 30 June 2019 if the #BrexitDeal is approved by 20 March 2019. It notes that if a deal is not approved, the length of the extension will depend on its purpose. pic.twitter.com/Noe08xFJsJ — UK House of Commons (@HouseofCommons) 14. März 2019

Einzelne Parlamentarier versuchten davor aber die Vorlage der Regierung mit Änderungsanträgen («Amendments») zu verändern, sodass am Ende ein ganz anderer Beschluss vorgelegen wäre, als die Regierung beabsichtigt hat. Diese Anträge wurden teilweise denkbar knapp abgelehnt.

Amendment «I»: Parlament entscheidet

Eine überparteiliche Gruppe EU-freundlicher Abgeordneter forderte, dass das weitere Vorgehen innerhalb des Parlaments auszuloten sei. May wäre damit ein Stück weit entmachtet worden. Dafür sollte am Mittwoch der Parlamentskalender freigeräumt werden, um ein Gesetzgebungsverfahren durchzupeitschen. Der Antrag wurde mit 314 zu 312 knapp abgelehnt.

House of Commons votes 314 to 312 to reject @hilarybennmp's Amendment (i) to the #Article50 extension motion.It would have given cross-party backbenchers control of parliamentary time next Wednesday in order to "find a way forward that can command majority support". pic.twitter.com/j5VEfojplq — UK House of Commons (@HouseofCommons) 14. März 2019

Vor der Abstimmung wurde bereits ein zusätzlicher Änderungsantrag, der die Verschiebung bis zum 30. Juni 2019 begrenzen wollte, mit 314 zu 311 Stimmen knapp abgelehnt.

House of Commons votes 314 to 311 to reject @LucyMPowell's manuscript amendment to @hilarybennmp's amendment (i).This amendment would have specified a new Brexit date of 30 June 2019 and rewritten Amendment (i) to include that date. pic.twitter.com/rwD9qBi2hk — UK House of Commons (@HouseofCommons) 14. März 2019

Nachdem Amendment «I» abgelehnt wurde, stand die Abstimmung über «E» an:

Amendment «E» von Labour

Die Labour-Spitze wollte eine Verschiebung des Brexits, um dem Parlament mehr Zeit zu geben, das weitere Vorgehen auszuloten. Auch dieser Antrag sollte dem Parlament die Möglichkeit geben, über Alternativen zu Mays Brexit-Abkommen abzustimmen, beispielsweise über einen Brexit mit engerer Bindung an die EU oder ein zweites Referendum.

House of Commons votes 318 to 302 to reject @jeremycorbyn's Amendment (e) to the #Article50 extension motion.It would have instructed the Prime Minister to seek an extension to provide parliamentary time for MPs to find a majority for a different approach. pic.twitter.com/YfmKVysKeX — UK House of Commons (@HouseofCommons) 14. März 2019

May behält damit vorerst die Kontrolle über den Brexit-Prozess.