Die von Grossbritanniens Premierministerin Theresa May erreichten Änderungen am Brexit-Abkommen räumen die Bedenken des britischen Generalstaatsanwalts nicht aus. Das geht aus einem Gutachten hervor, das am Dienstag in London veröffentlicht wurde.

Die Zusicherungen zum Austrittsabkommen schafften keine grundlegend geänderte Lage, erklärte Rechtsberater Geoffrey Cox. Das «rechtliche Risiko», dass Grossbritannien gegen seinen Willen in einer Zollunion mit der EU gebunden bleibe, bleibe auch nach diesen Zusicherungen zum umstrittenen Backstop in der Nordirland-Frage «unverändert bestehen».