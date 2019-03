Briten protestieren gegen Theresa Mays Brexit-Pläne

Der Protestzug, an dem auch viele Familien teilnahmen, endete am Parlament. «Ich bin sieben Jahre alt und demonstriere für meine Zukunft», stand auf dem Protestschild eines Kindes. Andere Plakate sprachen eine deutlichere Sprache, etwa: «Diese ganze Brexit-Scheiss-Show muss aufhören!»

May unter Druck

Unterdessen fordern immer mehr Politiker den Rücktritt von Premierministerin Theresa May. Britische Medien sprechen von einer anstehenden Schicksalswoche für die britische Regierungschefin.

«Ich marschiere gemeinsam mit Menschen aus jedem Winkel unseres Landes», teilte der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Er gehört der oppositionellen Labour-Partei an. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon und viele andere Politiker nahmen ebenfalls an der Veranstaltung teil.

And we're off! ????Here in London, thousands of people from across our city and country have come together with @peoplesvote_uk to send a clear message:Enough is enough - it's time to give the British public the final say on Brexit. #PeoplesVote ????????#PutItToThePeople ???????? pic.twitter.com/wJzXF4UB6N

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) 23. März 2019